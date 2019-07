Victor Ponta dezminte că Dăncilă l-a "ademenit" cu două ministere

Victor Ponta dezminte informațiile potrivit cărora Viorica Dăncilă i-ar fi oferit două ministere din guvernul său, contra voturi la alegerile prezidențiale.

"Si marmota invelea ciocolata / stirea este atat de frumoasa incat nu mai conteaza ca nu este adevarata!", scrie Ponta pe contul personal de Facebook.

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, luni, că premierul Viorica Dăncilă i-a propus să susţină candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, iar el a spus că nu există un răspuns nici pozitiv, nici negativ, pentru că vrea să ştie care este "planul ca lucrurile să meargă bine".



Ponta a apreciat, la TVR1, că la şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD Viorica Dăncilă va fi desemnată drept candidatul la prezidenţiale. El a adăugat că dialogul va continua, "dacă este cazul", adăugând că un candidat susţinut de PSD, ALDE şi Pro România va intra în turul II al alegerilor prezidenţiale.







"Nu ne-am întâlnit în trei. (...) M-a sunat doamna Dăncilă să ne vedem. Normal că m-am văzut cu doamna Dăncilă. De ce să nu mă văd? După ce m-am văzut cu doamna Dăncilă, vorbisem mai demult, de când eram în vacanţă, m-am văzut cu domnul Tăriceanu. După aceea m-am văzut cu colegii mei, cu Mihai Tudose, cu Sorin Cîmpeanu. Nu a fost vorba: hai să ne aşezăm să găsim o soluţie. Eu am spus-o şi public că avem două probleme. Una, nu merge aşa cu guvernarea. (...) Am spus: trebuie să restructuraţi o administraţie publică pe care o urăşte toată lumea. (...) Al doilea lucru, partea de candidatură. Dacă ne punem toţi candidaţi, ne batem cine e locul trei. După care între turul I şi turul II vom trăi un moment dificil. Să fim întrebaţi cu cine votăm", a spus Ponta, scrie Agerpres.



Victor Ponta a afirmat că Viorica Dăncilă i-a spus că vrea ca Pro România să susţină candidatul PSD, iar Călin Popescu-Tăriceanu i-a transmis că vrea să-l susţină pe el.



"În primul rând, doamna Dăncilă mi-a spus în particular ceea ce a spus şi în public, că ar vrea să susţinem toţi un singur candidat, dar, sigur, de la PSD. Domnul Tăriceanu spune: vreau să susţinem un singur candidat, pe domnia sa. Iar eu spun: explicaţi-mi de ce să fac acest lucru. Argumentul doamnei Dăncilă a fost ca să intre un candidat de stânga în turul II", a explicat Ponta.



Întrebat ce i-a răspuns premierului Dăncilă, Ponta a spus: "Nu există în acest moment un răspuns, nici pozitiv, nici negativ. În primul rând că nu pot să decid singur, trebuie să vorbesc cu cei cu care am pornit la acest drum cu Pro România, cu Daniel Constantin, Sorin Cîmpeanu. (...) Şi doi, vreau să ştiu care este planul ca lucrurile să meargă bine".



Ponta a estimat că Viorica Dăncilă va fi desemnată candidat la prezidenţiale la şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD de marţi.



"Mâine este CEx, se vor lupta cele două doamne. Mie mi-e clar ce se va întâmpla, pentru că am trecut prin chestia asta. (...) PSD nu-şi va lăsa niciodată liderul să nu candideze. (...) Nu va scăpa doamna Dăncilă, ea va fi candidatul. Eu cred că va candida. Eu cred că CEX o va susţine pe Dăncilă, că este liderul partidului şi cred că va candida", a adăugat Victor Ponta.



El a afirmat că nu crede că Gabriela Firea va candida independent şi că liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, i-a spus că va candida la prezidenţiale.



"Nu cred că Firea va candida independent şi va face o greşeală să candideze independent, pentru că avem precedentul lui Sorin Oprescu", a spus Ponta. "Bănuiesc că majoritatea covârşitoare a CEX va susţine propunerea liderului. PSD este un partid disciplinat. Eu cred că Dăncilă va candida. Ce va face dl Tăriceanu, nu ştiu. Astăzi mi-a spus că va candida. Era foarte ferm", a adăugat liderul Pro România.



El a dezvăluit că i-a spus lui Călin Popescu-Tăriceanu că nu are cum să se sprijine Pro România cu ALDE atâta timp cât ALDE este la guvernare şi Pro România este în opoziţie. "Dacă ar fi în opoziţie ca şi noi, da, putem să colaborăm", a adăugat Ponta.



În opinia lui Ponta, PSD ar fi câştigat cu altă candidatură decât acestea, pentru că "au şi un bagaj negativ".