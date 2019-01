Victor Ponta, atac devastator la Dăncilă, Vâlcov și Teodorovici

Victor Ponta

Victor Ponta, șeful partidului Pro România, s-a implicat în greva de la Complexul Energetic Oltenia, acolo unde angajații cer salarii mărite.

Victor Ponta a lansat un mesaj categoric: "Dragi mineri : prin Ordonanta 114/2018 adoptata in 30 decembrie Dancila, Valcov si Teodorovici au introdus o taxa de 2% pe cifra de afaceri a CEO ( cam 65 milioane de ron / an) / asa ca voi nu prea aveti de unde sa primiti bani pentru ca tocmai i-au luat Dancila, Valcov si Teodorovici ( lor le-a crescut indemnizatia de la 1 Ianuarie pentru ca sunt demnitari)!".

Redăm mai jos postarea de pe Facebook a lui Victor Ponta:

"Legat strict de solicitarile minerilor de la Compania Energetica Oltenia CEO - raspunsul este foarte simplu!

Dragi mineri : prin Ordonanta 114/2018 adoptata in 30 decembrie Dancila, Valcov si Teodorovici au introdus o taxa de 2% pe cifra de afaceri a CEO ( cam 65 milioane de ron / an) / asa ca voi nu prea aveti de unde sa primiti bani pentru ca tocmai i-au luat Dancila, Valcov si Teodorovici ( lor le-a crescut indemnizatia de la 1 Ianuarie pentru ca sunt demnitari)!

Asta ca sa ne lamurim cum apar efectele perverse ale celei mai idioate si mincinoase masuri economice luata de un Guvern al Romaniei din 2010 incoace! Rezultatul este ca acum Romania importa zilnic peste 1000 MW din Cehia si Ungaria ( probabil prin firme din Slatina sau Teleorman)!

Din pacate problemele CEO sunt mult mai grave ; de cate ori merg la Targu Jiu fac apeluri publice in conferinta de presa, incerc sa mobilizez toti decidentii locali - degeaba! Tac toti de frica lui Dragnea si consuma tot felul de sinecuri si contracte date de PSD si ALDE pe plan local!

1. CEO nu a achizitionat nici pana azi certificatele de CO2 care trebuie obtinute cel mai tarziu pana pe 30 Aprilie 2019 / valoarea lor actuala a ajuns la peste 200 milioane de Euro ( bani pe care evident CEO nu ii are, nicio banca nu vrea sa ii dea imprumut iar Guvernul nu poate sa ii dea fiind ajutor de stat interzis de Uniunea Europeana)! Sanctiunile sunt foarte clare : ridicarea avizului de mediu si penalitati fabuloase din partea Comisiei Europene : adica insolventa si ulterior faliment

2. Conducerea CEO nu a avut preocupare sa faca rezerve de carbune pentru iarna si a falsificat raportarile / acum mai au carbune pentru mai mult de o saptamana / daca continua greva sau vine vreme foarte rece trebuie inchise Grupurile care produc energie din lipsa de carbune

3. Desi in 2018 au fost cele mai mari preturi incasate pentru energia vanduta pe piata CEO nu a facut nicio investitie in intretinerea grupurilor / acum a venit frigul, au lucrat in plin si toate instalatiile cedeaza si ies din functiune pe motive tehnice

4. CEO este “prada” ALDE conform impartirii de la “Centru” si are conducerea pusa politic de Ministrul Energiei / liderii locali PSD vor si ei sa se infrupte din CEO : rezultatul este o adunatura de hoti si fripturisti care distrug cu mare viteza Compania

5. CEO va fi bagata cu forta in Fondul Suveran facut de Dragnea ca sa vanda companiile romanesti la “sponsorii” lui din strainatate / adica CEO care produce pe carbune devine “frate” cu Hidroelectrica si Nuclearelectrica ( care au costuri materiale si umane mult mai mici) : dezastru

6. Prin distrugerea CEO se face loc pe piata romaneasca pentru importul de energie foarte scumpa

In 2012 venirea Guvernului USL a reusit sa salveze in ultimul moment CEO de la faliment / acum suntem din nou in acel punct , insa speranta a disparut!"