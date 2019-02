Viceprimarul Capitalei la Parchet, după ce a admis că i-a mințit pe procurori în dosarul ”10 august”

Aurelian Bădulescu, viceprimarul Capitalei care a declarat la Realitatea TV că a mințit în audierile de anul trecut după protestul din 10 august, este chemat luni, la audieri la Parchetul militar.

După dezvăluirea făcută miercuri la Realitatea TV, Parchetul general s-a autosesizat și l-a invitat pe Aurelian Bădulescu la o nouă audiere în dosarul protestului diasporei din 10 august 2018.

Audierea care ar putea schimba cu totul cursul invstigației va avea loc luni, 4 februarie, la ora 10.00.

"Pot să confirm această informație, am fost chemat la Parchetul militar iar ceea ce voi declara la parchet este o chestiune pe care trebuie să o lămuresc acolo. În acest moment nu mai pot face declarații în spațiul public", a spus Aurelian Bădulescu, joi dimineața, la Realitatea TV.

Întrebat dacă a fost sunat de cei din PSD după autodenunț, Aurelian Bădulescu a negat și a completat: "lucrurile trebuie să intre în normal și să afle toată lumea ce s-a întâmplat".

Întrebat dacă a existat un ordin pentru intervenția în forță a jandarmilor în 10 august, Aurelian Bădulescu a spus: "Nu pot să confirm acest lucru. În acest moment".

Viceprimarul PSD al Capitalei Aurelian Bădulescu, a făcut o afirmaţie halucinantă, la Realitatea TV: "A trebuit să mint în legătură cu protestele din 10 august 2018." Replica sa a venit în contextul în care PSD Bucureşti a decis, miercuri seară, să-i retragă sprijinului politic lu Bădulescu.

Bădulescu susţine că s-a enervat când s-a dus la şedinţa la care i se hotăra soarta şi nu a fost lăsat să intre.

”E o golănie. (...) E o execuție de tip mafiot, fără a putea spune ce am de spus. Am mințit la Parchet. Recunosc că am mințit la Parchet și mă pun la dispoziția organelor de anchetă. Am mințit în legătură cu mitingul din 10 august 2018 ", a afirmat Băduelscu.

Întrebat în ce a constat declaraţia mincinoasă, Bădulescu n-a vrut să detalieze. "Am avut o altă atitudine când m-au întrebat despre 10 august, am făcut tot ce am putut să trag cu partidul." (...) "O să mă cheme la Parchetul şi o să mă întrebe dacă am minţit", a mai precizat Bădulescu, în direct la "Talk News", de la Realitatea TV.

"Mi s-a cerut de la partid, în schimbul unor foloase, să o abandonez pe Firea, să schimb macazul şi să folosesc armele împotriva Gabrielei Firea, pentru că a crescut foarte mult în sondaje. Asta e democraţia anului 2019. E vorba de foloase materiale, eu n-am nevoie de functii," a mai precizat viceprimarul.