Autodenunţ în direct! Bădulescu, "omul lui Firea": Am minţit despre mitingul din 10 august (VIDEO)

Viceprimarul PSD al Capitalei Aurelian Bădulescu, a făcut o afirmaţie halucinantă, la Realitatea TV: "A trebuit să mint în legătură cu protestele din 10 august 2018." Replica sa a venit în contextul în care PSD Bucureşti a decis, miercuri seară, să-i retragă sprijinului politic lu Bădulescu.

Bădulescu susţine că s-a enervat când s-a dus la şedinţa la care i se hotăra soarta şi nu a fost lăsat să intre

”E o golănie. (...) E o execuție de tip mafiot, fără a putea spune ce am de spus. Am mințit la Parchet. Recunosc că am mințit la Parchet și mă pun la dispoziția organelor de anchetă. Am mințit în legătură cu mitingul din 10 august 2018 ", a afirmat Băduelscu

"O să mă cheme la Parchetul şi o să mă întrebe dacă am minţit." a mai precizat Bădulescu, în direct la "Talk News" de la Realitatea TV.

"Mi s-a cerut de la partid, în schimbul unor foloase, să o abandonez pe Firea, să schimb macazul şi să folosesc armele împotriva Gabrielei Firea. Asta e democraţia anului 2019. E vorba de foloase materiale, eu n-am nevoie de functii'," a mai precizat viceprimarul.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat că în 10 august, la ora 16.00, în punctul de comandă din Piaţa Victoriei s-au aflat prefectul Capitalei la acea vreme, Speranţa Cliseru şi viceprimarul Aurelian Bădulescu, amândoi apropiaţi ai edilului general Gabriela Firea.

Pe 28 august, audiat ca martor, Băduelscu a confirmat că s-a aflat în Piaţa Victoriei în timpul protestului, nu însă şi în comandament şi nici n-a dat ordine, pentru că n-avea nicio atribuţie.