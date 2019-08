Vicepremierul Italiei, răspuns agresiv pentru Richard Gere: Să-i ducă pe migranți la Hollywood

Richard Gere, atacat de Salvini

Actorul american Richard Gere le-a dus recent provizii imigranților de pe nava Open Arms, blocată de peste o săptămână în largul Insulei italiene Lampedusa. La bord se află 121 de migranți, printre care și 30 de copii.

Vicepremierul italian, Matteo Salvini, i-a sugerat lui Richard Gere să îi ducă pe cei 160 de migranți blocaţi pe o navă în Marea Mediterană la Hollywood cu „avionul său privat", după ce actorul a făcut un apel către liderii europeni pentru a permite acostarea navei, potrivit Mediafax.

"Pe măsură ce milionarul generos își expune cerințele cu privire la soarta imigranților de pe Open Arms, îi mulțumim: ar putea să-i ducă pe toți cu avionul său privat la Hollywood și să îi găzduiască în vilele sale", a spus Salvini într-o declarație de presă lui Gere.

Richard Gere a stat de vorbă cu echipajul și cu refugiații și a lansat un apel. Asta în contextul în care atât Italia, cât și Malta refuză să primească nava cu migranţi.

"Suntem aici, pe nava Open Arms", a anunţat actorul într-o înregistrare video, în care apare în mijlocul migranţilor. "Tocmai am sosit de la Lampedusa. Am adus câtă apă şi mâncare am putut pentru toată lumea de la bord", a spus Richard Gere.

Potrivit Agenției pentru Refugiați de la Națiunile Unite, aproape 4.000 de migranți au ajuns în Italia pe mare doar anul acesta, cei mai mulți venind din Tunisia. Cifra arată o scădere semnificativă față de cele 23.370 de persoane înregistrate anul trecut.