Vestea pe care o aștepta a venit! Denisa Manelista și-a găsit donator

Denisa Manelista trece prin cea mai grea perioadă din viața ei și se chinuie să-i facă față bolii de care suferă. Atât apropiații, cât și fanii sunt foarte îngrijorați de starea ei de sănătate și speră ca o minune să o salveze pe talentata cântăreață.

Un tânăr a mărturisit că ar fi în stare să facă orice pentru a o salva, inclusiv să-și doneze ficatul.

”O cunosc. Și ceea ce vă pot spune despre ea este că e un om minunat. Este o tânără de 27 de ani care trece prin clipe cumplite, pe nedrept. E|a este un om care a făcut doar bine, nu se comportă ca o vedetă, este extrem de bună cu cei din jur. Ultima oară am văzut-o anul trecut, iar acum, când am aflat ce a pățit, am decis să îi donez, dacă este posibil, ficatul meu”, a spus Nicolae Marian, de 31 de ani, potrivit Spynews.

Nicolae Marian este unul dintre cei mai mari fani, spune el, ai Denisei și nu concepe ca lumea muzicii să piardă o voce ca a ei atât de devreme.

”Mi-a plăcut întotdeauna cum cânta. Prima oară când am văzut-o a fost când a colaborat cu un vecin de-al meu, artist la rândul lui, cu care sunt prieten încă din copilărie. Mi-a plăcut și atunci de ea. Acum mai puțin de un an, am văzut-o din nou, lucra la un videoclip filmat chiar pe acoperițul blocului meu. Este un înger de fată, nu merită să pățească așa ceva. Are un suflet de copil, e cuminte, nu e o scandalagioaică, este bună la suflet, cum să o las să se stingă dacă o pot ajuta? Cum? Iar dacă suntem compatibili, îi donez fără nicio clipă de regret ficatul meu, oricum el se regenerează. Sufăr și eu un an, doi, dar știu că salvez o viață”, a mai adăugat Marian.