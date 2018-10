Verdictul unui fost ministru: Autostrada Sibiu-Pitești, gata cel mai devreme în 2027

Autostrada care leaga Capitala de Transilvania este un eșec fara rezolvare pe termen mediu. Autostrada Sibiu-Pitesti va fi gata cel mai devreme în 2027, anunță fostul ministru al Transporturilor, Alexandru Nazare. Nazare va fi invitatul lui Denise Rifai la Realitatea TV, joi, începând cu ora 19.00.

”Aceasta este realitatea indiferent cat ne place sau nu. Sibiu-Pitesti este in momentul de fata un proiect compromis, care nu va primi finantare europeana in forma actuala. Mai mult, cele doua loturi, 1 si 5 au fost lansate in licitatie cu incalcarea legii finantelor publice. Corpul autostrazii, respectiv loturile 2-3-4 nu pot fi lansate in licitatie in absenta unui studiu de fezabilitate actualizat.

1. Proiectul nu este nici macar acum trimis spre aprobare la Bruxelles. Proiecte similare au fost aprobate in perioade care au variat intre 120 si 340 de zile de la momentul in care intrau in analiza la Comisia Europeana.

2. Acordul de Mediu nu e finalizat. Fara acesta proiectul nici nu poate fi trimis la Bruxelles. Se vehiculeaza ca data optimista de finalizare sfarsitul acestui an.

3. Singurul studiu de fezabilitate este cel din 2008, care de zece ani incoace nu a mai fost actualizat si ca atare nu mai poate fi utilizat intr-un proiect finantat prin fondul de coeziune. Va intrebati cum au fost scoase la licitatie Loturile 1 si 5 in absenta SF-ului? Au confectionat un SF "in house" la compania de drumuri...

4. Cum de am ajuns sa licitam cea mai importanta si deopotriva dificila autostrada cu un studiu facut de catre lucratorii companiei e o enigma. Nu e un secret pentru nimeni ca aprobare de la Bruxelles pe studii ale companiei nu vom primi, din simplul motiv ca ni se ofera finantare dedicata pentru aceste studii de fezabilitate.

5. Mai mult decat atat, cele doua loturi licitate(1 si 5) au asa numite "clauze rezolutorii", care conditioneaza semnarea contractului de: obtinere a Acordului de Mediu, obtinerea a finantarii, actualizarea/rectificarea Hotararii de Guvern privind indicatorii tehnico-economici. Acordul de mediu, odata finalizat, va genera si schimbari in documentatia de atribuire, care conform legii nu mai poate fi schimbata odata lansata in SEAP. La randul ei, finantarea europeana nu poate fi aprobata la Bruxelles fara predarea completa si pentru toate loturile Sibiu-Pitesti a Acordului de Mediu. De asemenea, conform art. 42 si 43 din Legea finantelor publice nu poti nici macar include in programul de investitii si in bugetul anual un obiectiv de investitii decat daca documentatia tehnico-economica a fost elaborata si aprobata conform legii. Ministerul Transporturilor prin compania de drumuri a lansat nu mai putin de 13 proceduri de atribuire, care toate pot fi anulate in orice moment din clauzelor enuntate mai sus.

In concluzie, intregul proiect Sibiu-Pitesti este compromis.

Care este solutia? Studiul de fezabilitate trebuie relicitat, ceea ce din ultimele experiente (pe acest tronson) nu a durat mai putin de un an ca procedura si doi ani ca executie. Licitatia in sine a celor 5 loturi nu poate dura mai putin de un an. Luand in calcul si lucrarile de arta, optimist vorbind executia in sine nu are cum sa dureze mai putin de 4 ani, daca luam drept exemplu autostrazi in campie care au avut nevoie de 5-6 ani pentru executie.

Pe langa toate aceste motive tehnice putem adauga si motivele politice, deloc lipsite de importanta, respectiv faptul ca in ultimii 6 ani de la momentul in care PSD a preluat guvernarea, ministerul transporturilor a fost condus de nu mai putin de 11 ministri, fiecare cu propria viziune si propria echipa. Lipsa de continuitate si deseori lipsa de viziune combinate cu lipsa de experienta au condus permanent la un blocaj institutional atat in tara cat si in negocierile cu Comisia Europeana”, scrie pe pagina sa de Facebook Alexandru Nazare, fost ministru al Transporturilor.

