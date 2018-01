USR, pregătit să susțină un premier liberal: "Dacă principiile noastre sunt susținute"

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat, marţi seara, că în măsura în care principiile USR vor fi asumate de un premier liberal, formaţiunea sa este pregătită să susţină un prim ministru de la PNL.

El a precizat că principiile partidului pe care îl conduce sunt împărtăşite în mare parte de liberali.



"În măsura în care aceste principii, pe care ştiu că şi colegii liberali le susţin în mare parte, vor fi asumate de un astfel de premier, evident că suntem pregătiţi să îl susţinem", a afirmat Barna, întrebat la Realitatea TV, dacă USR ar susţine un prim ministru liberal.



Acesta a adăugat că USR este dispus să susţină şi un premier tehnocrat, dar consideră că alegerile anticipate sunt soluţia.



"Alegerile anticipate sunt soluţia, pentru că actuala structură a Parlamentului face dificilă o astfel de alternativă. (...) Miza pentru România este găsirea unei soluţii non PSD", a arătat Dan Barna.



El a spus că până acum USR nu a purtat negocieri cu alte partide în afară de PNL.



În opinia sa, cu actuala coaliţie aflată la Palatul Victoria vor mai fi şi alte crize guvernamentale în România.



"Poziţia noastră va fi de nesusţinere a oricărui premier din coaliţia PSD-ALDE, dar din păcate pentru România va fi doar deschiderea unui pariu public câte săptămâni va dura până la următoarea criză guvernamentală din România. Orice premier, în afară de Liviu Dragnea, care nu poate să fie premier, va sfârşi prin a intra în conflict, va fi demis, pentru că aceasta este piesa în care trăim de un an în România", a declarat Dan Barna.



Liderul USR consideră că majoritatea actuală este "toxică pentru România" şi de un an de zile "blochează statul".



"Noi asta vom solicita mâine preşedintelui, să numească un premier non PSD. (...) Iar dacă acest premier îşi va asuma o guvernare care să includă cele patru priorităţi pe care le-am menţionat astăzi - principiul fără penali în funcţii publice, anularea legilor Justiţiei, adică a ceea ce s-a întâmplat în comisia Iordache în ultimele două luni, reforma electorală cu revenirea la alegerea primarilor în două tururi şi amendarea revoluţiei fiscale - vom susţine un astfel de guvern", a mai spus Barna.