Urticaria acuta. Principalele semne

Urticare acuta

Urticaria acuta. Se apreciaza ca 15 - 25 % din populatie va prezenta, la un moment dat, cel putin un episod de urticarie.

Urticaria acuta este o afectiune frecventa, produsa de factori multipli, caracterizata printr-o eruptie brusc instalata, formata din papule si placi eritemato-edematoase, fugace si mobile, pruriginoase, ce persista sub 6 saptamani. Urticaria reprezinta cea mai frecventa afectiune cutanata tratata in serviciile de urgenta a spitalelor din lume.

Urticaria acuta este urticaria cu o durata de evolutie sub 6 saptamani. În acelasi timp, urticaria cronica este urticaria cu o durata de evolutie peste 6 saptamani.

In aparitia urticariei, orice cale de expunere (contact direct, ingestie, inhalare, cale intravenoasa) poate fi implicata.

La aparitia urticariei pot participa mecanisme alergice sau nonalergice. Leziunile sunt datorate eliberarii de histamina si alti compusi din mastocite si bazofile. Acesti compusi vor determina extravazarea de fluide in derm cu aparitia edemului.

Histamina este mediatorul-cheie, responsabil de multe din trasaturile clinice si histologice din urticarie. Prin legare de receptorii specifici - H1 si H2 - prezenti pe numeroase celule, histamina isi poate exercita efectele specifice.

Urticaria acuta. Principalele 3 trasaturi ale leziunii urticariene au ca substrat patogenic :

edemul - transudarea plasmei datorita permeabilitatii vasculare crescute.

eritemul (roseata sub forma de pete) - vasodilatatia rezultata prin stimulare structurilor nervoase cutanate si eliberarea de mediatori neurali.

pruritul (mancarime) - stimularea terminatiilor nervoase libere de catre mediatorii chimici.

Leziunile urticariene se prezinta ca arii de edem ale dermului superficial, evanescente, circumscrise, supradenivelate, eritematoase, de regula, pruriginoase.

Leziunile au culori diferite (de regula, de la roz la rosu aprins, dar pot fi si purpurice sau albe), formele sunt variabile, iar dimensiunile sunt cuprinse intre cativa milimetri si centrimetri. Au o suprafata catifelata, cu margini curbe, policiclice si nu prezinta scuame. Pot fi prezente oriunde pe corp, izolate, asimetrice sau grupate, uneori fuzionate pe arii intinse. In general, sunt pruriginoase. Alteori, senzatia descrisa este de durere, arsura sau tensiune cutanata, mai ales in cazul leziunilor asociate cu angioedem. Pruritul poate fi prezent si in ariile cutanate dintre leziuni. Dermografismul este frecvent observat impreuna cu leziunile urticariene, scrie Centrul Medical de Diagnostic si Tratament "Dr. Victor Babes".

Leziunile individuale dispar complet, fara cicatrice, de regula in mai putin de 24 de ore dar, noi leziuni apar continuu, in ansamblu eruptia fiind descrisa ca fiind migratorie si fugace.Leziunile de urticarie vasculitica dispar mai lent, in cateva zile si pot lasa o hiperpigmentare reziduala.

Leziunile cutanate perioculare, peribucale sau genitale pot evolua cu edem tisular masiv, impresionant care, dispare de regula in mai putin de 24 de ore.

Urticaria acuta. Cand edemul este important, centrul leziunii poate fi mai palid, in timp ce periferia ramane eritematoasa.

Patruzeci la suta din pacienti au doar urticarie, 50% au si urticarie si angioedem, pe cand 10 % din pacienti au doar angioedem.

Edemul afecteaza, de regula, tesutul periocular si buzele dar, poate implica toata fata, mucoasa laringiana, mainile, picioarele, regiunea genitala. Pielea suprajacenta poate avea aspect normal sau poate fi acoperita de leziuni urticariene. De regula, angioedemul nu este pruriginos dar se poate insoti de senzatie de arsura sau durere locala.Edemul poate fi simetric sau nu; se poate remite spontan sau nu.

Urticaria acuta. Semnale de alarmă

Urticaria acuta. In cazul unui pacient cu urticarie si/sau angioedem, urmatoarele simptome si semne trebuie sa atraga atentia asupra unei posibile reactii anafilactice, amenintatoare de viata :