Ecaterina Andronescu a răbufnit! Ce le reproşează actualilor lideri PSD

PSD îşi încalcă propriul regulament forţând candidatura unor membrii care nu au recomandarea organizaţiei din care fac parte. Reproşul vine din partea unuia dintre cei mai vechi lideri social-democraí, Ecaterina Andronescu. Fostul ministru al Educaţiei nu exclude posibilitatea unei candidaturi pentru funcţiile de top ale partidului.

"În comitetul executiv s-a stabilit că organizaţia din care face parte candidatul face o recomandare pentru poziţia de vicepreşedinte regional, nu s-a stabilit nimic în legatura cu preşedinte executiv şi, respectiv, cu secretarul general şi aş fi vrut să clarific aceste lucruri. Dl. secretar Neacşu confirmă ca s-ar fi discutat, dar eu am fost foarte atentă şi acest lucru nu s-a discutat. Am intrebat dacă în situiaţia în care se depune candidatura fără această recomandare se ia în calcul sau nu, raspunsul a fost ca da, se ia in calcul."

Întrebată dacă interesul faţă de procedura de nominalizare înseamnă că va candida, Ecaterina Andronescu a declarat că se gândeşte foarte serios şi joi, ultima zi în care se pot depune candidaturile, va anunţa acest lucru.

Nu este primul atac lansat, în ultimele zile, de Ecaterina Andonescu. Sâmbăta trecută, ea a declarat că "ar fi păgubos şi pentru PSD, dar cred că ar fi păgubos în primul rând pentru domnul Dragnea să-i înlăture pe oamenii care au puncte de vedere. (…) Nu toţi să spunem DA, fără să judecăm cu proprii noştri neuroni şi să exprimăm puncte de vedere care, chiar dacă nu sunt identice cu ale liderului nostru, putem să găsim soluţii, a declarat senatorul PSD la la Realitatea TV.