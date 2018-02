Un lider al elevilor atacă dur Ministerul Educației și școala în cazul profesorului de religie

Valentin Popa, noul ministru al Educației

Cazul profesorului de religie de la Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” din Copşa Mică, filmat de trei eleve și acuzat că se masturba în timpul unei ore, continuă să provoace dezbateri aprinse referitoare la sistemul de învățământ din România. Constantin-Alexandru Manda, presedintele Asociatiei Elevilor din Constantaa criticat dur ministerul, școala și pe colegii profesorului.

Constantin-Alexandru Manda, președintele Asociației Elevilor din Constanța, a reacționat dur după decizia ministerului de sancționare a celor două eleve care au filmat.

”Ministrul Educatiei a iesit cu nonsalanta public si a spus ca fetele nu au procedat corect, facand public acel filmulet, asta in conditiile in care DIRIGINTA CLASEI A INCERCAT SA MUSAMALIZEZE, atunci cand a fost sesizata. Se naste urmatoarea intrebare legitima: ce dorim sa ii invatam pe elevi in scoala? Sa dea dovada de civism, sesizand faptele ilegale pe care le iau la cunostinta, sau sa se complaca in mocirla nerespectarii legii, de frica repercursiunilor?”, întreabă Constantin-Alexandru Manda, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

"Este jenant cum sistemul - ministerul, școala, sindicatele și colegii profesorului se complac, luându-i apărarea acestuia sau nespunând nimic, alegând vechea metehnă a ascunderii gunoiului sub preș. Cu o astfel de mentalitate nu ne vom face bine ca sistem educațional și societate", susține Constantin-Alexandru Manda.

Ministerul Educației a aprobat sâmbătă sancțiunile pentru elevele care l-au filmat pe profesor, numai pentru ca ceva mai târziu, școala să spună că le va suspenda, chiar la cererea ministerului.