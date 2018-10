Scandalul din coaliție face victime. Un deputat PSD a făcut preinfarct, în ziua negocierii cu ALDE

Iulian Iancu

FOTO: Mediafax

Deputatul PSD Iulian Iancu, șeful Comisiei de industrie din Camera Deputaților, a ajuns de urgență la spital, după ce a suferit un preinfarct, transmite Realitatea TV.

Iulian Iancu urma să participe vineri la discuțiile dintre PSD și ALDE pe modificările aduse legii offshore, care reglementează exploatarea gazelor din Marea Neagră.

Potrivit unor surse apropiate familiei citate de Realitatea TV, starea de sănătate a lui Iulian Iancu este stabilă.

Legea offshore, care va reglementa condiţiile de exploatare a gazelor din Marea Neagră, a intrat în prelungiri. Cele două formaţiuni politice aflate la guvernare, PSD şi ALDE, au intrat în coliziune pe acest subiect şi negociază la sânge fiecare detaliu, în funcţie de interesele proprii.

O noua încercare de negociere pe legea offshore are loc azi în coaliția de guvernare. Reprezentantantii PSD și cei ai ALDE se vor întâlni vineri pentru a discuta fiecare amendament depus la legea offshore.

Ce a declarat Iulian Iancu cu două zile înainte: "Este vorba despre România nu despre altceva. Ce s-a întâmplat? Am stat de vorbă cu investitorii din februarie până în iulie, săptămână de săptămână, la orice varianta de a aduce un dolar un plus față de redevență nu au fost de acord! Doar redevența, atât! Atât să luăm din acest zăcământ? Doar redevența care este înghețată pentru 30 de ani într-un acord petrolier asupra căruia noi nu ne-am putut prezenta? Rămânem captivi acelui acord la nivelul acelei redevențe sau trebuie să aducem un plus statul român?

Este pentru prima în istoria fiscală în petrol și gaze când pe lângă redevență s-a introdus un sistem de impozitare legat de preț. Acest sistem de impozitare este absolut obligatoriu", a afirmat Iulian Iancu în plenul Camerei Deputaților.