Un copil de 2 ani a supravieţuit unei căzături de la etajul 9. N-a suferit nici măcar o fractură / Foto: Arhivă

Un copil in varsta de doi ani a supravietuit unei cazaturi de la etajul 9 (aproximativ 30 de metri) al unui bloc din cartierul parizian Belleville, relateaza Le Parisien, care precizeaza ca baietelul a scapat fara fracturi.

Potrivit parintilor, micutul Adam se afla singur in camera, s-a catarat pe o piesa de mobilier pentru a ajunge la fereastra care era deschisa si a cazut in gol. Baiatul a cazut intr-o zona in care se afla copaci si tufe, care au atenuat impactul, ceea ce l-a salvat.



Copilul a fost internat in spitalul Necker, in noaptea de joi spre vineri, cu prognostic vital rezervat. El a fost dus la spital dupa ce a cazut, pentru investigatii, deoarece avea dureri la splina, scrie ziare.com. Dupa cateva ore, medicii au anuntat ca in cazul lui Adam prognosticul vital nu mai este rezervat.