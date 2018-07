Un celebru actor a recunoscut că suferă de maladia Parkinson

Actorul american Alan Alda, unul dintre protagoniştii popularului serial de televiziune "M*A*S*H*", a dezvăluit luni dimineaţă că suferă de maladia Parkinson, informează CNN.

Starul american a făcut această dezvăluire în emisiunea de televiziune "CBS This Morning" şi a spus că a fost diagnosticat cu maladia Parkinson în urmă cu trei ani şi jumătate.



"Am avut o viaţă plină de atunci. Am jucat în diverse producţii, am susţinut discursuri, am contribuit la dezvoltarea Alda Center for Communicating Science din cadrul universităţii Stony Brook, am început şi un nou podcast", a spus actorul american.



Alan Alda, în vârstă de 82 de ani, a decis să facă publică această informaţie deoarece a participat în ultima perioadă la numeroase conferinţe de presă, organizate pentru a promova podcastul "Clear+Vivid with Alan Alda", şi a remarcat anumite manifestări fizice ale sale în unele dintre înregistrările video difuzate de mass-media.



"Am putut să îmi văd degetul mare când avea spasme în anumite secvenţe şi mi-am spus că este probabil doar o chestiune de timp până când cineva va scrie un articol despre acest lucru şi îl va scrie dintr-un punct de vedere trist, ceea ce nu este însă cazul meu acum", a precizat actorul.



Maladia Parkinson este "o tulburare progresivă a sistemului nervos", care afectează în principal capacitatea de mişcare a pacienţilor, potrivit Mayo Clinic.



Boala debutează adeseori cu un mic tremurat al mâinilor sau printr-o rigidizare a muşchilor şi se acutizează de-a lungul timpului.



Alan Alda a devenit celebru cu rolul căpitanului Hawkeye Pierce din serialul "M*A*S*H*", produs de CBS şi difuzat în Statele Unite între anii 1972 şi 1983.



Actorul american a fost şi prezentator al unui serial produs de PBS, "Scientific American Frontiers".



În 2005, Alan Alda a primit o nominalizare la premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar graţie interpretării sale din filmul "The Aviator".



Starul american a câştigat şase Globuri de Aur şi şase premii Primetime Emmy.