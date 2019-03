Tudorel Toader, declarații explozive despre dosarul lui Liviu Dragnea

Ministrul Justiției sustine, referitor la noile probleme de drept invocate in dosarul lui Liviu Dragnea, in care avocatii cer rejudecarea dosarului DGASPC Teleorman pe motiv ca fondul nu a fost judecat de un complet specializat in coruptie, ca instanta este cea care trebuie sa ia o decizie, refuzând sa isi exprime punctul de vedere.