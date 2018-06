Tot ce trebuie să ştii despre "boala mâinilor murdare", inamicul sezonului estival

Cazurile de enterocolită sunt mult mai frecvente pe perioada sezonului estival, iar asta deoarece mâncărurile se alterează mai rapid din cauza căldurii. Îţi spunem mai jos ce este bine să mănânci în caz de enterocolită!

Enterocolita mai este denumită și „boala mâinilor murdare“, dar poate fi cauzată și de alimentele alterate. Apare în urma infecției cu bacterii, virusuri, ciuperci sau paraziți și se poate transmite de la o persoană la alta. Se manifestă prin diaree, stare de vomă, crampe abdominale, febră, dureri musculare și stare generală de rău.



Boala apare în urma preparării termice necorespunzătoare a alimentelor sau a consumului de apă contaminată. Din cauza episoadelor de vomă și de diaree se poate ajunge la deshidratare, care duce la dezechilibre hidro-electrolitice. În cazul sugarilor, a bătrânilor sau a persoanelor care suferă de boli cronice, aceste dezechilibre sunt periculoase, deoarece pot pune viața în pericol.



Nu uita să te hidratezi corespunzător



Principalul pericol în prima zi este deshidratarea. De aceea, este recomandată hidratarea organismului. Se poate bea ceai de mentă neîndulcit, apă minerală sau plată și suc de morcovi proaspăt stors. Astfel, se corectează pierderea de lichide și de electroliți. În plus, în lichidele consumate se pot adăuga săruri speciale, disponibile în farmacii. Băuturile se consumă cu înghițituri mici, la intervale de 10 minute.



În cazul enterocolitei provocate de virusuri este contraindicat tratamentul cu antibiotic.



Supele de legume şi orezul fiert sunt indicate



A doua zi, când episoade de vomă au încetat, se pot introduce alimentele solide, dar care să nu suprasolicite stomacul.



Află ce alte alimente sunt indicate în caz de enterocolită AICI