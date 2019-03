Top 6 cele mai sănătoase coji de fructe și legume

Cele mai multe coji de fructe și legume sunt foarte bogate în nutrienți, iar când le arunci, nu te mai poți bucura de beneficiile lor. Vezi care sunt fructele și legume care ar trebui consumate în întregime.

Cojile de mere

Coaja merelor conține aproape jumătate din totalul de fibre pe care le are acest fruct și o treime dintre nutrienți. Merele sunt bogate în vitaminele C, A și K, precum și în potasiu și previne apariția cheagurilor de sânge pe artere. În coaja lor se mai găsesc și antioxidanți ce mențin funcționarea plămânilor și ajută la rezolvarea problemelor respiratorii. Un studiu citat de worldhealthinfo.net a arptat chiar că antioxidanții din coaja merelor protejează creierul, ajutp memoria și inhibă creșterea celulelor canceroase, scrie unica.ro.

Cojile de cartofi

Coaja de cartofi are mai mulți nutrienți decât restul legumei. Este bogată în fier, calciu, potasiu, magneziu și vitaminele B6 și C, iar 100 de grame de coaja are de 7 ori mai mult calciu și de 17 ori mai mult fier decât cartoful în sine. Fierbe cartoful în coajă și încearcă să îl mănânci în întregime.

Coaja de castravete

Coaja de castravete conține aproape întreaga cantitate de antioxidanți, fibre și potasiu care se găsește în legume. Este bogată și în vitamina K, așa că nu mai curăța castravetele la următoarea salată.

Cojile de kiwi

Poate nu te-ai gândit niciodată să mănânci coaja de kiwi, dar potrivit worldhealthinfo.net, este foarte sănătoasă și ar trebui consumată. Conține mai multe flavonoide, antioxidanți și vitamina C decât fructul în sine, așa că încearcă să îl speli bine și să îl mănânci precum o piersică.

Coaja de vinete

Coaja de vinete conține nasunină, un antioxidant puernic, ce protejează împotriva cancerului cerebral și reduce efectele îmbătrânirii.

Coaja de morcovi

Coaja de morcovi conține cea mai mare concentrație de fitonutrienți, așa că încearcă să nu o arunci. Spală bine morcovul și consuma-l cu tot cu coaja.