Cum se trateaza bolile tiroidei

Glanda tiroidă nu trebuie deloc neglijată: iată simptomele care te trimit la medic

Tiroida este una din glandele endocrine care produce hormoni cu rol in reglarea metabolismului. Celelalte glande endocrine sunt: pancreasul, hipofiza, suprarenalele, paratiroidele, testiculele si ovarele.

Tiroida: Cei doi lobi din care este alcatuita se afla in partea din fata a gatului, unite printr-o punte "istm". Nu se simte intodeauna la palpat.

Tiroida bolnava

Cand e tiroida anormala?

Cele mai intalnite dereglari sunt hipotiroidia si hipertiroidia. Uneori glanda se mareste din cauza hiperactivitatii(hipertiroidia) sau activitatii scazute(hipotiroidia). Popular se numeste gusa. Tiroida se poate mari si in urma unei inflamatii (boala Hashimoto).

In interiorul tiroidei se pot forma noduli. Procesul e uneori foarte rapid, alteori nodulii cresc gradat. Persoanele care au fost iradiate, pentru un tratament sau dintr-o greseala, sunt in pericol sa dezvolte noduli cancerosi. Medicul trebuie sa examineze acesti noduli pentru a descoperi natura lor.

Tiroida: Cum se pune diagnosticul

Cand tiroida este modificata, medicul se intereseaza de cum era in trecut si de alte boli pe care le-a avut pacientul. Fizic, medicul iti va palpa gatul spunandu-ti sa ridici barbia pentru a scoate in evidenta tiroida. Daca te roaga sa inghtiti o face fiindca ajuta la palpare. Analizele care ajuta la depistarea bolii si pe care doctorul ti le poate propune sunt:

Examenul ecografic special pentru zona gatului si tiroida

Analize de sange pentru hormonii tiroidieni

Ionograma

Biopsie( aspirarea unui fragment de tiroida printr-un ac)

CT sau RMN

Tiroida: Biopsia

Daca in tiroida ta s-a observat un nodul e foarte probabil ca doctorul sa-ti recomande o biopsie pentru a depista daca e sau nu canceros. Procedura nu e foarte dureroasa, nici periculoasa, desi presupune introducerea unui ac prin care se aspira tesut. Este un ac special, hipodermic, care produce putina durere in timpul si dupa interventie.

Tiroida: Tratamentul medicamentos

Majoritatea bolilor tiroidiene se trateaza prin medicamente. Daca glanda nu secreta hormoni suficienti se administreaza zilnic o tableta care completeaza carenta. Hipertiroidia raspunde mai prost la medicatie decat hipotiroidia si de multe ori se ajunge la operatie, scrie eva.ro.

Daca nodulul este benign tratamentul hormonal ar trebui sa-i micsoreze dimensiunile in 3-6 luni. Daca acesta creste in ciuda tratamentului, cei mai multi medici vor recomanda indepartarea chirurgicala.

Daca biopsia releva celule canceroase singura solutie ramane extirparea chirurgicala.

Ce presupune operatia de tiroida?

Chirurgical se poate indeparta un lob al tiroidei sau intreaga glanda. De obicei se extirpa lobul care contine nodulul si eventual istmul.

In timpul operatiei se examineaza tesutul celuilalt lob. Daca e afectat se extirpa in decursul aceleiasi operatii. Majoritatea interventiilor necesita anestezie generala.

Un tub de drenaj ramane atasat in locul operatiei pentru a elimina lichidul care se acumuleaza in rana, pentru cateva zile. Majoritatea celor operati de tiroida pleaca din spital in 1-3 zile. Complicatiile sunt rare : sangerare, voce ingrosata, dificultati la inghitire, scaderea calciului din sange. Daca s-a extirpat intreaga glanda, calciul din sange scade foarte mult.

Dupa operatie se continua tratamentul medicamentos pentru a inlocui hormonii tiroidieni. Unii pacienti au nevoie de calciu suplimentar.