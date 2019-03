Terifiant! Un bărbat își umple gura cu sute de albine vii. Ritualul care a șocat

Aceasta este povestea lui Suk Mohammad, un apicultor în vârstă de 32 de ani. Bărbatul colectează miere de 16 ani, dar ce-l deosebește de ceilalți apicultori este felul în care o face.

Suk Mohammad începe procesul prin obișnuita metodă a afumării cuibului. Apoi, ia un cuțit cu lamă lungă și, cu o precizie demnă de un chirurg, face o gaură prin care își scoate capul. După această mișcare greu de explicat începe să decupeze fagurii.



Dar abia acum începe partea cu adevărat șocantă a ritualului! Fără să conștientizeze parcă pericolul, Suk Mohammad își umple pumnul cu albine și le îndeasă în gură și sub maieu. Deși mortală, la propriu, pentru ceilalți, tehnica nu-i pune bărbatului viața în pericol. Se pare că Suk și-a dezvoltat un fel de imunitate la înțepătura de albine. În plus, dresajul, cum îl numește el, îi face o deosebită plăcere.

"Când eram mic, am fost înțepat de peste 300 de albine. Am leșinat, dar, după o vreme mi-am revenit și nici nu am mai simțit durerea. Îmi place să mă joc cu albinele, să le dresez, să le vorbesc... E un ritual zilnic, la care nu voi renunța. Am foarte mare grijă să nu le rănesc în vreun fel", spune Suk.







Urmărește, în GALERIA FOTO atașată acestui articol, cum decurge întregul proces.