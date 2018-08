Cerbul de Aur, TVR, gafă imensă. Ce a apărut pe ecranele televizoarelor. Lumea a râs cu lacrimi

Miercuri seară, a început ediţia aniversară a festivalului Cerbul de Aur. Peste 5.000 de spectatori au urmărit recitalurile din Piaţa Sfatului din Braşov. Galeria Foto.

Oamenii au urmărit o retrospectivă a celor 17 ediţii ale festivalului, atâtea câte au fost, îndelung aplaudată, de la Gigliola Cinquetti şi Luminiţa Dobrescu, Corina Chiriac şi Doru Tufiş, până la mai tinerii laureaţi ai Cerbului de Aur: Ovi, Paula Seling, Narcisa Suciu, Silvia Dumitrescu, Proconsul, Răzvan Crivaci, Luminiţa Anghel, Laurenţiu Cazan şi Monica Anghel.

Unul dintre prezentatorii primei seri de la Cerbul de Aur a fost Aurelian Temişan. La un moment dat, pe ecranele televizoarelor artistul a fost "botezat" pe burtieră cu numele "Ilinca Avram". Cum a fost Temişan "botezat", în Galeria Foto.

Aurelian Temişan a avut puterea să glumească pe marginea acestui subiect.

"Sunt Aurelian Temisan.

Cel puțin asa știam.

Aseară, pe scena Cerului de Aur, transmis în direct pe TVR 1, am trăit experienta maximă. Nu pentru faptul că am prezentat Seara de Gală (ceea ce am mai făcut și e onorant), ci pentru că, în sfârșit, femeia din mine a ieșit la iveală.

Se spune că fiecare dintre noi poartă în el o latură a sexului opus. Bun, te obișnuiești cu ideea asta, dar șocul vine atunci când alții te strigă pe nume și tu nu răspunzi, pentru că nu știi ca te cheamă așa.

În altă ordine, plăcerea de a fi pe aceasta scenă , nu are egal.

Vă urez o zi plină de sex... opus", a postat Aurelian Temişan pe Facebook.