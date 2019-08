Ţara arde, Dăncilă are şedinţe cu stilişti vestimentari la Guvern. Întrebarea lui Denise Rifai

Jurnalista Realitatea TV Denise Rifai a făcut o dezvăluire despre Viorica Dăncilă.

Conform lui Denise Rifai, în contextul în care toată România este ţinută cu sufletul la gură referitor la dispariţia celor două adolescente din Caracal, plus rectificarea bugetară a Guvernului, premierul României, Viorica Dăncilă, şi-a ţinut în urmă cu două zile miniştrii la uşa biroului de la Palatul Victoria, timp de două ore.

Motivul este halucinant. Viorica Dăncilă a avut o "şedinţă" importantă: s-a întâlnit cu un celebru stilist vestimentar.

"Vioriko, ai stat doua ore in birou in Guvern cu un stilist, miercuri, cu ministrii asteptandu te la usa?????

In tot dezastrul asta, in toate problemele in care Romania este scufundata acum, chiar si economic vorbind, cu rectificarea bugetara, cu datele proaste ale executiei bugetare la primele 6 luni, cu informatii despre introducerea unor taxe noi, cresterea unor accize, introducerea unui mega subiect cum este cel al impozitarii pensiilor speciale.... Deci, in tot acest Vacarm, exceptand dezastrul din cazul Alexandrei, cu tot ce inseamna el, azi, am primit o informatie care m a dat peste cap !!!

‼️‼️‼️ In Guvern, oamenii sunt foarte revoltati, ca prietena noastra, Viorika, Ieri, in plina Zi, in plin Guvern, In Biroul Premierului Romaniei, cu MINISTRII asteptand la usa - ore in sir -, Ea, Ducesa, Viorika de la Victoria a stat in birou DOUA ORE cu un foarte cunoscut stilist! ‼️‼️‼️‼️‼️

Nu vreau sa dau numele stilistului pentru ca dincolo de faptul este o voce in domeniu, nu e vina stilistului ca a fost invitat la Guvern, in biroul DOAMNEI si ca a stat acolo DOUA ORE pe putin, in plina Zi, intr o Zi in care Romania arata din nou ca e in Colaps!

Doamna Premier, asa e??????? Gucci, Versace si Chanel - timp de DOUA ORE - cu ministrii asteptandu va la usa !? !? !? !? !?

Va intreb, doamna Premier, pt ca desi am toate datele posibile, tot parca nu imi vine sa cred!!!!!!!!!!

Nu, deci, toate ca toate, dar informatia asta mi se pare realmente HALUCINANTA. Repet, cu Ministrii asteptand la USA !!!!!!

Romania crapa si Viorika isi vede de brosa ei. Ce e drept, aseara, caci - stim ca a iesit la declaratii si ne a povestit despre Ea, femeia si mama - a avut din nou o rochie noua si o brosa pe masura!

Vioriko, ne dai pe spate!

La Propriu !!!!!!

Ps. Eu nu inteleg daca a fost atat de “zdruncinata”, cum de i a mai ars de consiliere vestimentara....

E fara cuvinte ! Absolut! Absolut fara cuvinte !!", a scris Denise Rifai pe Facebook.

Denise Rifai o întreabă acum public pe Viorica Dăncilă: Cum v-aţi lăsat, doamna premier, miniştrii la uşă, dumneavoastră stând în birou cu stilistul vestimentar?