Suspendarea președintelului, din nou luată în calcul. Anunțul bombă făcut de PSD

Codrin Ștefănescu a anunțat că în PSD a început procedura prin care Klaus Iohannis ar putea fi suspendat.

”PSD ia în calcul inclusiv suspendarea. Bătaia de joc nu e doar la adresa noastră, a coaliției, ci la adresa țării. Vom lua o decizie cât se poate de curând, ținând cont și de niște riscuri: ce se întâmplă în caz de suspendare. Iohannis joacă pentru suspendare, e clar. Înclacă Constituția, vrea să fie suspendat. E împotriva națiunii noastre, a țării. Nu știu ce consultanți au făcut aceste planuri, dar aruncăm totul în aer. Klaus Iohannis face de capul lui, nu știu dacă mai e consiliat de cineva. Nu mai are nicio logică. A refuzat să facă un anunț cu privire la numirile în cele două funcții. CCR a spus că de îndată, dar la el a durat multe zile. Noi nu avem doi miniștri, în momentul de față, deși am preluat președinția Consiliului. Cei din Europa nu vor înțelege lucrul ăsta. Acum nimeni nu are drept de semnătură. Ei o să ne întrebe: ”noi cu cine vorbim? Cine sunt miniștrii? Cine o să semneze?”. Iohannis a făcut asta cu bună știință, nu blochează doar Guvernul, ci și națiunea. E ilogic. Nicio țară care a avut președinția rotativă, nu a pățit așa ceva. Se uită toată Europa la noi.”, a declarat Codrin Ștefănescu la un post de televiziune.