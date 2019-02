Suma colosală alocată de Guvern pentru alegerile Europarlamentare. Cum vor arăta buletinele de vot

Guvernul a aprobat, miercuri, unele masuri privind organizarea si desfasurarea alegerilor europarlamentare, acestea vizand atat aspecte tehnice, cat si atributiile si sarcinile care le revin institutiilor implicate. De asemenea, au fost aprobate bugetul si cheltuielile, suma necesara pentru buna desfasurare a scrutinului ridicandu-se la 252.732.000 de lei.

Prin hotararile de Guvern adoptate au fost stabilite modelul, dimensiunile, conditiile de tiparire, de gestionare si de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2019, modelul de buletin de vot, de liste electorale si cel al stampilelor birourilor electorale, respectiv al celor cu mentiunea "VOTAT".

De asemenea, au fost stabilite atributiile si sarcinile care revin Autoritatii Electorale Permanente, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sanatatii, Institutului National de Statistica, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, prefectilor si primarilor in pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European din acest an.



"Totodata, au fost aprobate Bugetul si cheltuielile necesare pentru pregatirea, organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European. Astfel, suma necesara pentru buna desfasurare a scrutinului este de 252 de milioane 732 mii lei. Aceste fonduri vor fi repartizate institutiilor cu atributii in organizarea alegerilor, respectiv Ministerului Afacerilor Interne, Secretariatului General la Guvernului, Autoritatii Electorale Permanente, Ministerului Afacerilor Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale", arata MAI.