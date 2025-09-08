ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 08 septembrie, ora 12 – 08 septembrie, ora 23
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică
Zone afectate: conform textului și hărții
În nordul Crișanei, Maramureș, vestul Transilvaniei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...35 l/mp.
Marți (09 septembrie) vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în nord-vestul și centrul țării, precum și în zonele montane.