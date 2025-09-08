Toamna își intră în drepturi: cod galben de instabilitate atmosferică. ANM anunță ploi torențiale, vânt și grindină

Toamna își intră în drepturi: cod galben de instabilitate atmosferică

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică. Sunt așteptate ploi cu grindină și vijelii puternice.  

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN


Interval de valabilitate: 08 septembrie, ora 12 – 08 septembrie, ora 23
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică
Zone afectate: conform textului și hărții

În nordul Crișanei, Maramureș, vestul Transilvaniei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...35 l/mp.

Marți (09 septembrie) vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în nord-vestul și centrul țării, precum și în zonele montane.