"A fost o noapte grea pentru judetele din Moldova, unde a continuat sa ploua aproape toata noaptea, aria s-a restrans in nordul Moldovei. In Galati si Vaslui nu mai ploua. Ameliorarea este evidenta azi comparativ cu ce am avut in ultimele zile. Azi mai ploua in vest, nord-vest, nord-estul Moldovei, dar pe arii tot mai restranse. Cantitatile de precipitatii vor fi undeva la 10-15 l/mp, iar izolat, in judetul Botosani - 20 l/mp", a spus, într-o intervenție la Realitatea PLUS, meteorologul ANM Mihai Huștiu.

In zilele urmatoare, vor fi mai putine ploi, in est, sud-estul si sudul tarii, pe arii restranse.

Din punct de vedere termic, vremea incepe sa se incalzeasca. Dar azi e vreme rece. La munte, la peste 2.000 m, vm avea lapovita si ninsoare.

De maine, vom avea parte de un regim termic apropiat de normal, cu maxime de 19-26 de grade ziua si 5-15 noaptea.

Temperaturile, asadar, vor deveni specifice pentru septembrie, ploile vor fi mai putine si in restrangere treptata.

"Septembrie aduce si astfel de fenomene de iarna, am avut si strat de zapada mai important pe crestele muntilor. Am trecut de la temperaturi apropiate de pragul de canicula si, in cateva zile, vremea a devenit extrem de rece. Am avut recorduiri de temperatura si sambata, si duminica din cauza masei de aer rece din Groenlanda, Atlanticul de Nord. In Alpi, stratul de zapada depaseste jumatate de metru", a mai spus Huștiu.

De altfel, ciclonul Boris a antrenat masa de aer rece dinspre cercul polar spre centrul Europei in doar doua zile. Asta a antrenat un regim termic mai degraba specific pentru octombrie, a mai spus meteorologul ANM.