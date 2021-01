România, lovită de viscol puternic: cod galben de ninsori abundente, în jumătate din țară

"Codul galben isi mentine valabilitatea pana la amiaza, dupa care contam pe o ameliorare din punct de vedere al precipitatiilor. Urmatoarele ninsori vor fi mai moderate. E o situatie buna in cea mai mare parte din tara. Stratul de zapada atinge aproximativ 7 cm in statiile meteo din Capitala. Va mai ninge, se vor mai depune 5-6 cm de zapada, astfel incat stratul ar putea atinge 15 cm. Dar in continuare asteptam mai putina ninsoare in Bucuresti si o vreme tot mai rece, temperaturiele scad sub limita gerului in timpul noptii, iar ziua, temperaturile vor fi preponderent negative", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, meteorologul ANM Mihai Huștiu.

Potrivit atenționării meteo cod galben aflată în vigoare, în prima parte a zilei de luni (11 ianuarie), mai ales în Muntenia și zona Carpaților de Curbură, vor predomina ninsorile, moderate și însemnate cantitativ și se va depune strat consistent de zăpadă, ce va depăși local 10...20 cm și izolat 30...40 cm.



Vântul va avea intensificări, cu rafale în general de 45...55 km/h în regiunile sudice și de 60...70 km/h în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1700 m, temporar viscolind ninsoarea.