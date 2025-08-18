Pagube în lanț în nord, centru și vest

Cele mai mari probleme s-au înregistrat în județele din nordul, centrul și vestul României. În Bistrița-Năsăud, drumul către mănăstirea Rebra a fost acoperit de aluviuni după o viitură puternică, în timp ce în Cluj un copac a fost doborât de rafalele de vânt.

În Harghita, peste 2.000 de consumatori au rămas fără curent electric din cauza avariilor produse la rețeaua de alimentare. Situația a fost gravă și în Hunedoara, unde opt gospodării din municipiul Hunedoara și alte patru din orașul Vulcan au fost inundate.

În anumite zone ale țării, furtuna a adus și grindină de dimensiuni impresionante, bucățile de gheață atingând chiar și 5 centimetri.

Vreme rea în România / Sursa foto - ISU

Cum este vremea, azi, 18 august

Meteorologii anunță o schimbare de regim termic. Temperaturile vor scădea sub valorile normale pentru această perioadă, iar instabilitatea atmosferică va continua.

Astăzi, cerul va fi variabil, însă sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de vânt în Oltenia, mare parte din Transilvania și Muntenia, dar și local în restul țării.

Specialiștii avertizează că, pe alocuri, cantitățile de apă pot ajunge la 20–30 l/mp, iar izolat chiar peste 40 l/mp. În sud există risc de vijelii și grindină de dimensiuni mici și medii (1–3 cm).

Vântul va sufla moderat, cu rafale ce pot atinge 70 km/h în vest, sud și sud-est. Temperaturile maxime se vor situa între 23 și 33 de grade, iar minimele între 8 și 18 grade, mai ridicate pe litoral, unde pot ajunge la 22 de grade.

Dimineața și noaptea, ceața ar putea să creeze probleme izolate în trafic, în timp ce presiunea atmosferică este în ușoară creștere în toate regiunile.