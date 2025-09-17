Frontul atmosferic rece asociat fenomenului va traversa România de la vest la est. Primele regiuni afectate sunt Banat, Crișana, Maramureșul și Transilvania, unde norii se vor înmulți, iar ploile vor apărea sub formă de averse.

Ziua de miercuri va confirma instalarea unui episod de vreme tipic de toamnă. Meteorologii anunță o răcire semnificativă, cu cer mai mult noros și ploi concentrate în jumătatea estică a țării. În unele zone, acestea vor fi însoțite de descărcări electrice, iar izolat se vor înregistra cantități mai mari de apă, care pot depăși 20 l/mp.

Miercuri, Moldova, Oltenia și izolat Muntenia vor fi vizate de precipitații, iar cantitățile de apă pot depăși pe alocuri 15–20 l/mp. În plus, se vor înregistra descărcări electrice, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări în vest și sud-vest unde se pot atinge 45–50 km/h. La munte, pe creste, rafalele vor depăși 70–80 km/h, marcând o schimbare bruscă a vremii.

Furtuna Zack a provocat probleme în întreaga Europă

Țări importante din vestul Europei au emis alerte maxime în ultimele zile. Germania se află sub cod roșu de vânt în zonele montane, acolo unde rafalele depășesc 120 km/h, în timp ce restul teritoriului este vizat de un cod portocaliu cu intensificări de peste 75–80 km/h.

Și Olanda se confruntă cu rafale violente, fiind plasată sub cod portocaliu, iar Polonia raportează furtuni locale mai ales în vest. În același timp, Marea Britanie, Franța, Belgia și Danemarca au intrat sub incidența unui cod galben de vânt, autoritățile avertizând asupra întreruperilor de transport și a riscurilor cauzate de rafalele violente