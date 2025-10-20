Cerul rămâne senin în majoritatea regiunilor, dar spre seară vântul își face simțită prezența în sudul Banatului. Maximele zilei vor varia între 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 17 grade în Lunca Dunării.

Dobrogea și Bărăgan

Soarele domină cerul întreaga zi în Dobrogea și Bărăgan. Vântul este slab, iar norii apar doar izolat, fără să aducă precipitații. Temperaturile se mențin plăcute, de până la 16 grade, deși în ușoară scădere comparativ cu duminică.

Moldova

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, dimineața începe cu ceață pe alocuri, dar aceasta se risipește rapid. După prânz, cerul se limpezește, însă aerul devine mai rece. Maximele nu vor depăși 14 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, atmosfera rămâne însorită, însă rece pentru această perioadă a anului. Temperaturile maxime se vor opri la 12 grade, după o dimineață marcată de ceață locală.

Transilvania și Maramureș

În Transilvania, ziua debutează cu frig pătrunzător, mai ales în depresiunile unde ceața persistă în primele ore. Cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, dar temperaturile rămân scăzute – maximele ating 13 grade în Maramureș și până la 16 grade în vest.

Pe timpul nopții, frigul se intensifică, iar în depresiunile din estul Transilvaniei minimele pot coborî până la -8 grade, apropiindu-se de pragul gerului.

Spre seară, în sudul Banatului vântul devine puternic – va sufla cu rafale de 50 km/h în zonele joase și chiar 80 km/h la altitudini mari.

Oltenia

În Oltenia, vremea rămâne frumoasă și stabilă. Norii sunt rari, vântul abia adie, iar temperaturile maxime se situează în jurul valorii de 16 grade, ușor mai scăzute decât duminică, dar potrivite pentru mijlocul toamnei.

Muntenia

Regiunile sudice se bucură de o zi senină, cu cer curat și temperaturi apropiate de media perioadei. În Lunca Dunării, maximele ajung la 17 grade, într-o atmosferă plăcută și calmă.

Vremea în Capitală

În Capitală, luni dimineață este răcoare, însă pe parcursul zilei cerul rămâne senin, iar vântul este slab. Temperatura maximă ajunge la 16 grade.

De marți, vremea se încălzește treptat: la prânz se ating 18 grade, într-o zi dominată de soare și vânt ușor activ.

Miercuri, norii se înmulțesc, dar ploile lipsesc din prognoză. După prânz, se ating din nou 18 grade, iar ceața poate apărea în zorii zilei și în noaptea următoare.

Joi, vremea devine mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă – 21 de grade la amiază, cer senin și vânt slab, cu posibile bănci de ceață dimineața și seara.

Vremea la munte

La munte, frigul se resimte încă din primele ore, însă cerul rămâne predominant senin. Spre seară, norii se adună în masivele vestice și nord-vestice, iar în Munții Banatului vântul prinde putere.

De marți, valorile termice urcă ușor, dar însoțite de rafale mai puternice de vânt, mai ales în Munții Meridionali și cei ai Banatului.

Miercuri, soarele apare printre nori, iar în nordul Carpaților și în Apuseni se pot semnala ploi slabe, izolate.

Joi, vremea devine caldă pentru sfârșit de octombrie, însă norii se extind treptat și va ploua în special în masivele vestice și nordice, unde vântul va sufla cu intensificări pe creste.