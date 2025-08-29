ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 29 august, interval orar 12 – 21

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic

Zone afectate: județele Timiș, Arad și Bihor

Vineri (29 august) în județele Timiș, Arad și Bihor vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 30 august, interval orar 12 – 21

Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic

Zone afectate: județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și municipiul București

Sâmbătă (30 august) în județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ilfov și municipiul București, vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă șidisconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 34...36 de grade.