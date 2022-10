Potrivit ANM, până la ora 11:00, în judeţul Alba (Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Vințu de Jos, Galda de Jos, Mihalț, Pianu, Daia Română, Stremț, Șpring, Sântimbru, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Berghin, Cricău, Rădești, Cut, Blandiana) se va semnala local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m.



De asemenea, până la ora 11:00, în zona depresionară a judeţelor Covasna, Braşov și Harghita se va semnala local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.