COD GALBEN

Valabil de la: 30-10-2022 ora 7:00 până la: 30-10-2022 ora 11:30



In zona: Județul Maramureş: zona joasă;

Județul Cluj: zona joasă;

Județul Sălaj: zona joasă;



Se va semnala: local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la: 30-10-2022 ora 6:30 până la : 30-10-2022 ora 9:00



In zona: Județul Covasna: zona depresionară;

Județul Braşov: zona depresionară;

Județul Braşov: Făgăraș, Mândra, Voila, Șercaia, Viștea, Ucea, Părău, Beclean;

Județul Mureş: Târgu Mureș, Luduș, Iernut, Sângeorgiu de Mureș, Sarmașu, Ungheni, Band, Sâncraiu de Mureș, Pănet, Gornești, Cristești, Ceuașu de Câmpie, Ernei, Brâncovenești, Crăciunești, Reghin, Batoș, Glodeni, Râciu, Sânpaul, Sântana de Mureș, Zau de Câmpie, Valea Largă, Sânpetru de Câmpie, Lunca, Chețani, Gheorghe Doja, Petelea, Breaza, Miheșu de Câmpie, Sânger, Ogra, Suseni, Cuci, Iclănzel, Voivodeni, Șăulia, Cucerdea, Bogata, Livezeni, Fărăgău, Pogăceaua, Șincai, Ațintiș, Grebenișu de Câmpie, Mădăraș, Crăiești, Băla, Tăureni, Papiu Ilarian, Cozma;

Județul Sibiu: Avrig, Porumbacu de Jos, Arpașu de Jos, Cârța;



Se va semnala: local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la: 30-10-2022 ora 6:00 până la: 30-10-2022 ora 9:00



In zona: Județul Caraş-Severin: zona joasă;

Județul Arad: zona joasă;

Județul Bihor: zona joasă;

Județul Timiş: zona joasă;



Se va semnala: local ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.

COD GALBEN

Valabil de la: 30-10-2022 ora 3:00 până la : 30-10-2022 ora 9:00



In zona: Județul Harghita: zona depresionară;



Se va semnala: local ceață, care determină scăderea vizibilității sub 200 m, izolat sub 50 m.