Vineri, 5 septembrie

Valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde vremea va deveni caniculară. De asemenea, temperaturi neobișnuit de ridicate vor fi înregistrate în Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, dar și în jumătatea nordică a Moldovei.

Temperaturile maxime vor urca între 30 și 36 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în Banat și Crișana.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități, ceea ce va genera disconfort termic accentuat.

Sâmbătă, 6 septembrie

Valul de căldură se va menține în Maramureș, Crișana, nordul Banatului și în nordul și vestul Transilvaniei.

Maximele zilei vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius, iar ITU va ajunge din nou în unele zone la pragul de 80 de unități.

Recomandările meteorologilor

Specialiștii avertizează că temperaturile ridicate pot afecta starea de sănătate, în special a persoanelor vulnerabile – copii, vârstnici și persoane cu afecțiuni cronice. Se recomandă:

evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul de vârf al zilei,

consum sporit de lichide,

reducerea activităților fizice intense în aer liber,

purtarea de haine lejere și deschise la culoare.

ANM precizează că, în funcție de evoluția fenomenelor, atenționările vor fi actualizate și pot fi emise avertizări nowcasting pentru situațiile de urgență.