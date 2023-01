Conform prognozei de specialitate, până la ora 9:00, în judeţul Harghita (zona depresionară şi în localităţile: Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Gălăuţaş, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc şi Racu) se va semnala ceaţă, fenomen care determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, şi va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.



Totodată, până la ora 10:00, în zona montană a judeţelor Suceava şi Neamţ (la altitudini de peste 1.800 de metri) vântul va sufla cu viteze de 90 - 100 km/h, în timp ce în mai multe localităţi din judeţul Caraş-Severin şi în judeţul Arad intensificările vor depăşi la rafală 55 - 70 km/h.



Potrivit meteorologilor, până la ora 12:00, în judeţul Sibiu (localităţile: Avrig, Tălmaciu, Şelimbăr, Racoviţa, Turnu Roşu şi Boiţa) rafalele de vânt vor ajunge la 55 - 65 km/h.



În plus, până la ora 14:00, în judeţele Maramureş şi Bistriţa-Năsăud (La/ peste 1.800 de metri altitudine) se vor semnala intensificări ale vântului care vor depăşi la rafală 90 - 100 km/h, viscolind zăpada.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.