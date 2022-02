„Îi mulțumesc prietenului meu, domnului președinte al Turciei Erdogan și oamenilor din Turcia pentru sprijinul lor puternic. Interzicerea trecerii navelor de război rusești în Marea Neagră și sprijinul militar și umanitar semnificativ pentru Ucraina sunt extrem de importante astăzi. Oamenii din Ucraina nu vor uita asta niciodată!”, a scris Zelenski sâmbătă pe Twitter.

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that!