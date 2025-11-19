În condițiile în care temperaturile exterioare au coborât la 0 grade Celsius, sălile de clasă au devenit aproape imposibil de folosit pentru desfășurarea normală a orelor.

Criză de căldură la Liceul „Constantin Brâncuși” din Pitești: elevii fac ore în geci groase, la 0°C

Potrivit semnalelor transmise de părinți și elevi, încălzirea nu funcționează, iar copiii vin la școală îmbrăcați în câte trei sau patru straturi de haine. La ore, majoritatea stau cu geci groase, fulare și mâinile înghețate, încercând cu dificultate să scrie sau să se concentreze.

„Elevii răcesc pe bandă rulantă și absentează tot mai des din cauza frigului. Am anunțat conducerea liceului, dar nu s-a luat nicio măsură până acum”, au transmis părinții, îngrijorați de impactul asupra sănătății și performanței școlare a copiilor.

Problema persistă de mai multe zile, iar lipsa unei intervenții rapide riscă să ducă la o situație critică. În contextul temperaturilor scăzute și al apropierii iernii, elevii din Liceul „Constantin Brâncuși” se confruntă zilnic cu condiții improprii procesului educațional.

Părinții solicită autorităților locale și conducerii școlii să trateze cu prioritate această situație, pentru a preveni îmbolnăvirile și perturbarea cursurilor.

Până în acest moment, conducerea liceului sau autoritățile nu au venit cu un punct de vedere în acest caz.