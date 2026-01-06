Pe rețelele de socializare a fost publicat documentul care dovedește că aleșii locali ai Severinului s-au gândit să-i împovăreze pe locuitori cu nivelul maxim al taxelor și impozitelor pentru 2026.

„Dacă Codul Fiscal permite limite minime și maxime de impozitare, de ce, domnule premar, ați optat pentru valorile cele mai mari?”, s-a întrebat, revoltată, o severineancă, prezentând tabelul care arată că, la absolut toate taxele, a fost bifată valoarea maximă permisă.

Și deputatul AUR Eduard Koler a criticat public hotărârea, acuzând administrația locală că „a ales cele mai mari niveluri de impozitare posibile”, deși legislația permitea stabilirea unor valori mai reduse. Parlamentarul a publicat și imagini cu anexele hotărârii, susținând că măsura reprezintă „o povară suplimentară pentru proprietarii de terenuri”.

„Marius Vasile Screciu a considerat că sunteți prea bogați, a ignorat complet această marjă de decizie și a ales, fără excepție, plafonul superior”, a mai scris Koler, care a precizat că acei consilieri AUR care au votat HCL nr. 304/23.12.2025 „au fost excluși din partid, iar situația se află în prezent pe rolul instanțelor”.