Alexandru A.: Când prostul nu e prost destul… 

Si acum trebuie sa va fac o precizare: omul nu avea ABSOLUT nicio treaba cu fizica. Nici macar notiuni elementare. Daaaar… citise cate ceva despre magnetism si luase si doi magneti. Si brusc, omul a avut o revelatie. Avea impresia ca daca pune un rotor intre cei doi magneti, gata, a descoperit perpetuum mobile. Mi-a luat o zi sa ii explic ca mai sunt o sumedenie de forte care il contrazic cu tarie. Gasea cate o rezolvare pentru fiecare. Bineinteles ca absolut aberant!

Am vrut sa va povestesc asta ca sa intelegeti ce se intampla in mintea prostului care prinde cate o frantura de informatie. Are o revelatie! Si brusc, are impresia ca detine toata informatia din univers si ca poate enunta chiar teorii. Ca doar stie… doar ce a aflat (sau si-a dat seama). Acum, revelatia bietului meu prieten a ramas doar intre noi...

Dar sunt tot mai surprins de altii la care, sincer, nu ma asteptam. De exemplu, din ce in ce mai multi “medici”. Si pun ghilimele pentru ca mi-a disparut toata increderea in ei. Voi explica de ce.

Au aparut, in contextul pandemiei COVID-19, tot mai multi “medici” care contesta ba tratamente, ba vaccinuri. Dar ei sunt ba oftalmologi, ba esteticieni. Pai, domnilor si doamnelor “medici”, aveti voi competenta sa vorbiti despre asta ? Adica…. daca aveti competenta sa vorbiti, ma gandesc ca aveti competenta si sa practicati. Ca m-ar cam stresa sa ma opereze pe creier un oftalmolog. Nu cumva v-ati cam depasit competentele? Nu cumva ati uitat si ce ati invatat? In primul rand, bunul simt. Am vazut-o si pe atotstiutoarea Sosoaca la un post de televiziune spunandu-i profesorului Streinu Cercel ca nu conteaza daca dr. Ciuhodaru e de alta specialitate, ca doar tot doctor este. Pai pe principiul asta, va recomand ca urmatorul control ginecologic sa il faceti la un stomatolog, doamna. Ca doar e tot aia. Parca si scaunul pare ce trebuie.

Mai oameni buni, voi va auziti? Voi va dati seama cat de penibili sunteti ? In ce calitate veniti voi sa contraziceti specialistii? Aud o esteticiana ca se leaga de reactiile adverse ale vaccinului. Oare a citit vreodata orice alt prospect? Ma indoiesc! O fi vazut prospectul la Arcoxia? Doar un exemplu marunt. Toate medicamentele au o droaie de reactii adverse si, cu toate astea, nu i-am auzit urland sa nu le luam. Din contra. De aia stau si ma intreb ce i-a apucat acum cu vaccinul, pentru ca nu s-a mai intamplat nici macar cu medicamente care chiar au reactii adverse grave (pentru ca si alea au rostul lor si sunt acceptate datorita beneficiilor pe care le au). Acum, daca stau sa ii asociez cu povestea de la inceput, oare au citit si ei de ARN si au descoperit brusc genetica??? Ati avut vreo revelatie, ma oameni buni??? Ca fix asa pareti. Niste habarnisti care brusc se cred filozofi. Brusc, stiti si genetica, si virusologie. Nestiinta voastra pe subiect e tradata si de intrebarile pe care le puneti si de felul in care puneti problema. Si inca ceva, ca sa fie clar… nici pe oftalmolog, nici pe estetician si nici macar pe omniprezenta dna Sosoaca nu i-am vazut la niciun congres de genetica. Abia aici va inteleg! Ce naiba sa faceti acolo???

Asa ca, mai oameni buni, nu vi se pare mai de bun simt sa va vedeti voi de specialitatea voastra si sa lasati adevaratii specialisti sa isi faca treaba?



Voi va dati seama cat rau faceti raspandind toata aceasta dezinformare si semanand panica in randul oamenilor? Si nu sariti sa spuneti ca aveti dreptate! Ca asa ar face orice habarnist. Ganditi-va bine la ce am spus. Fiti oleaca mai isteti, in ultimul ceas, si admiteti in sinea voastra ca nu e specialitatea voastra si ca nu este moral sa faceti asta. Treziti-va ca va faceti de ras!

In final, fac un apel la media… cand ii prezentam ca “medic” sau “doctor”, sa spunem si ce specializare are. Ca sa stim si ce competente are. Pentru ca, altfel, omul simplu aude ca e doctor si ia de bun tot ce spune, fara sa mai puna in balanta ca ii vorbeste despre genetica un oftalmolog. Hai sa ne vedem fiecare de specializarea pe care o avem si sa nu uitam cat de mici suntem si cat de multe mai avem de invatat. Si pe aceasta cale va urez spor… pentru ca aveti multe de invatat inca.

PS: Prezint scuze oftalmologilor si esteticienilor fata de care am un respect la fel de mare ca pentru orice alt medic scolit in bancile facultatii, spre deosebire de cei care si-au tocit coatele pe pupitrele studiourilor de televiziune, dar exemplele date sunt, pe cat de reale, pe atat de triste.