Ceaiul care taie pofta de mâncare fără să te îmbolnăvești - Cum pierzi 30 de kilograme în câteva luni - a slăbit Lidia Fecioru 30 de kilograme în doar 7 luni

Multe dintre sfaturile pe care Lidia Fecioru le oferă public sunt testate chiar pe propria-i piele.

Vorbele care i-au schimbat viața Lidiei Fecioru: „Arăți ca o vacă”

Lidia Fecioru a povestit cum a reușit să slăbească 30 de kilograme în doar 7 luni. Totul a început după o observație a soțului său, care a marcat-o. Ea avea atunci 90 de kilograme, iar declicul a fost ziua în care soțul său i-a reproșat că arată „ca o vacă”.

„Am slăbit când am început să-mi iubesc corpul. Am avut vreo 30 de kilograme în plus și spuneam că eu nu sunt grasă. Spuneam că am doar 62 de kilograme, restul sunt sexualitate și carismă. Am început să mă iubesc și am slăbit. Am înbrăcat o rochie lungă și arătam ca o omidă. Soțul meu a zis că arăt ca o vacă. Și i-am spus că sunt vacă pentru că stau cu el, voi slăbi și voi divorța. Așa am făcut, m-am iubit pe mine.

Am ajuns de la 90 de kilograme la 60 cu multă voință. Dar știi de ce? Pentru ca m-am îmbrăcat într-o rochie și soțul meu mi-a reproșat. Atunci mi-am dat seama că omul de lângă mine nu mă mai iubește deloc”, a declarat Lidia Fecioru în urmă cu câțiva ani într-un interviu pentru Irina Reisler, scrie clickpentrufemei.ro.

Cum a slăbit Lidia Fecioru 30 de kilograme în doar 7 luni

Cum a reușit, totuși, Cunoscuta bioenergoterapeută Lidia Fecioru a dezvăluit la ce dietă drastică a apelat și prin care a reușit să slăbească 30 de kilograme.

„Am speculat un regim alimentar, regimul Demis Roussos, e dietă disociată. În regim era așa: 3 zile de proteine animale, 3 zile de proteine vegetale și 3 fructe. Fructele conțin zahăr, iar eu nu am vrut să le mănânc. Mie nici nu-mi plac fructele. Din partea mea, fructele să crească și iarna în pom.

Nu am mancat pâine, dulciuri, făinoase, cartofi, pe care nu îi mănânc nici acum, acidulate, pe care nu le beau nici acum și fructe. Acum mai mănânc din când în când fructe, dar în perioada de regim n-am mâncat fructe.

Erau zile când organismul simțea nevoia, și era logic. Atunci luam câte un cubuleț de ciocolată neagră, amăruie, care ținea locul și de cofeină și de dulce. Îmi făceam ceaiuri din fructe de pădure uscate, asta ca să beau mai multe lichide și să aibă o culoare, să nu fie apă chioară”, declara Lidia Fecioru.

Ceaiul special băut de Lidia Fecioru, care taie pofta de mâncare

E vorba de un ceai special, pe care Lidia Fecioru îl bea în fiecare dimineață, pe stomacul gol: un ceai de scorțișoară și dafin.

„Este vorba de un ceai pentru care ai nevoie de 1 litru de apă, un bețișor de scorțișoară și 5 frunze de dafin. Fierbi apa, apoi torni scorțișoara și dafinul. Lași la infuzat 15 minute”, a explicat Lidia Fecioru.

Ceaiul de dafin și scorțișoară. Alt mod de preparare

Se folosesc 3 până la 5 frunze de dafin, 1 linguriță scorțișoară măcinată și 4 căni de apă, apoi se adaugă, pentu îndulcit miere sau ștevie, după gust. Se fierbe apa, apoi se adaugă frunzele de dafin și scorțișoara. Se fierbe totul timp de 10 până la 20 de minute. Apoi se strecoară, se adaugă îndulcitorul și se bea. Se poate folosi și o felie de lămâie, după gust.