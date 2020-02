Terra a "adoptat" o noua Lună - Cât de mare e noul satelit natural al Pământului

Jurnalistii AFP noteaza ca Terra a capturat pentru moment o noua mini-lună. Astronomii au reperat acest obiect celest care orbiteaza in jurul planetei noastre. Noua Lună are o talie intre 1.9 si 3,5 m si a fost observat inca din noaptea de 15 februarie de doi cercetatori.

Obiectul ar putea fi un asteroid de tipul C. Este doar al doileaasteroid cunoscut care graviteaza in jurul Terrei insa orbita sa actuala sugereaza ca a fost capturat de atractia gravitationala inca de acum trei ani de zile. Din pacate obiectul nu va ramane prea mult in apropierea planetei noastre. Este de asteptat ca in aprilie acesta sa-si modifice traiectoria si sa se indeparteze.