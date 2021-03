Ianis Hagi a preluat pasa lui Ryan Kent și a șutat de la aproximativ 8 metri de poartă, după ce l-a culcat pe portarul lui St. Mirren. Ianis a înscris chiar la începutul reprizei a doua a partidei. Echipa sa conducea cu 3-0 după ce a înscris.

Goal!!! ⚽️

Rangers 3-0 St. Mirren

Hagi gets the third.

💙🇬🇧 pic.twitter.com/wTtfd4qJRL