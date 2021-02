„Sunt mulți factori externi care afectează rezultatele și jocul echipelor, clima, gazonul. Există probleme și cu terenurile pe care se antrenează echipele. Toți factorii ăștia afectează. Mergem la Mediaș, unde joacă două echipe, nu știu ce vom găsi acolo.

Eu nu evaluez arbitrul, nu am capacitatea asta, am spus mereu că am încredere în arbitrajul românesc, chiar dacă venim după o experiență neplăcută, care ne-a luat două puncte. După meciul cu Voluntari, eu mi-am spus părerea despre decizii, care au fost catastrofale.

A avut o seară neinspirată și ne-a privat de două puncte. Ne dorim ca la următoarele jocuri să nu fie greșeli sau să fie greșeli care să nu influențeze rezultatul. Îmi doresc să avem VAR, pentru că atunci factorul sportiv ar prima”, a spus Edi Iordănescu, la conferința de presă.

Edi Iordănescu i-a răspuns lui Gigi Becali, care declarase că formația ardeleană ar fi avantajată de arbitraje.

