VIDEO | Calvarul a luat sfârșit pentru Pigliacelli! Italianul a petrecut 54 de zile în carantină

Cristiano Bergodi, antrenorul oltenilor, se află și el în carantină la același hotel.

Pigliacelli a dezvăluit că ultimele luni din viața sa au fost un adevărat calvar. Portarul Craiovei a trebuit să stea în carantină nu mai puțin de 54 de zile. 40 în Italia și 14 la sosirea în România. Italianul are însă și o alinare: mâncarea de la hotelul din Craiova a fost foarte bună.

„Am fost doar eu în cameră. Am fost 14 zile acolo, am fost 40 de zile în carantină în Italia. Vreau să merg acasă, a fost foarte grea perioada asta. Am stat în cameră și nu am putut face nimic.

Știu că și domnul Bergodi este aici, dar nu am vorbit față în față cu dânsul. Nu am vorbit cu nimeni, nici la telefon. Mi-e dor de fotbal. Lucrurile s-au liniștit, am avut mâncare bună. Ne luptăm la titlu cu CFR și FCSB. Avem prima șansă la titlu.

Am vorbit doar cu Kosic și cu Acka. În rest, nu m-a sunat nimeni și nu mi-a trimis nimeni niciun mesaj. Vreau să merg acasă și să stau liniștit”, a spus Mirko Pigliacelli la ieșirea din izolare.

