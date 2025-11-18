Incidentul s-a produs la Berazategui, în timpul unui meci U16, când în tribune a izbucnit un conflict între membri ai familiilor jucătoarelor. Atmosfera tensionată a degenerat rapid într-o altercație. Potrivit autorităților locale, Smith a intervenit pentru a-și proteja un prieten atacat de mai mulți indivizi, moment în care a devenit el însuși ținta agresiunii.

Atac cu o cheie de mașină – un gest care putea fi fatal

În timpul încăierării, sportivul a fost lovit în frunte cu o cheie auto, obiect care i-a rămas înfipt între ochi. Soția acestuia a povestit că nimeni nu și-a dat seama imediat de gravitatea situației, din cauza haosului creat.

„A fost o nebunie totală timp de câteva minute, încercam cu toții să îi despărțim. Nu am realizat că avea cheia înfiptă în cap. Când am văzut ce se întâmplase, am rămas fără cuvinte”, a spus aceasta.

Smith a fost transportat de urgență la spital, unde medicii au decis să îl supună unei intervenții chirurgicale pentru a îndepărta obiectul. Deși operația era considerată riscantă, nu exista altă soluție, având în vedere că cheia se afla în craniul lui de aproape 12 ore.

„Din fericire, procedura a decurs bine. Este un miracol că cheia nu i-a atins vreun vas de sânge important”, a declarat soția, vizibil ușurată.

Potrivit publicației El Gráfico, autoritățile au deschis un dosar penal pentru tentativă de omor. Un bărbat de 40 de ani, suspectat că ar fi comis agresiunea, a fost arestat, iar mașina acestuia a fost confiscată în cadrul investigației.