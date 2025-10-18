”Doresc să ajut cumva. Vreau să trezesc și alți oameni care au potențial de a ajuta pentru că este un moment în care trebuie să ne unim și să fim empatici.

Am două apartamente cu trei camere și două case, dar ele sunt fără mobilier și pe această cale poate este cineva care ne poate auta cu mâna de lucru, voi plăti materialele pentru mobilă, să putem să utilăm complet aceste apartamente.

Nicușor Dan a fost mai mult ucrainean și moldovean decât român. E un gest la care nu mă așteptam, să nu vină 10 minute la durerea acestei țări pentru că este un caz identic cu ce a fost la Colectiv.

Și președintele, și premierul, cum a făcut domnul Ponta de și-a dat demisia, trebuia să fie acolo. Clar ar trebui să își dea demisia, cel puțin ar trebui să fie una de demnitate și de moralitate” a declarat Aurel Aliuță, la Realitatea PLUS.