Tenismena din România a izbutit să treacă mai departe în optimile întrecerii de la Melbourne, în urma victoriei împotriva rusoaicei Veronika Kudermetova în două seturi, cu scorul de 6-1, 6-3. După această victorie, Halep o va înfrunta pe Iga Swiatek, poloneza care a trimis-o acasă de la turneul de Roland Garros, disputat la finalul anului trecut.

Înainte de a treia confruntare din istorie dintre cele două, Simona Halep a vorbit despre partida de mâine și a mărturisit că va avea o parte de un meci dificil împotriva tinerei sportive. Halep este de părere că dacă va rămâne concentrată și va presta un tenis de calitate, are toate șansele să meargă mai departe în sferturile de la Australian Open.

“Sunt multe lucruri pe care va trebui să le fac diferit, pentru că la Roland Garros a fost un meci foarte scurt, nu am simțit mare lucru din el. Iga a fost foarte rapidă și foarte puternică în acea zi. Dar voi da uitării acel meci. Voi vorbi cu echipa mea despre ce am de făcut mai bine de data asta, și mă voi concentra pe mine, așa cum fac în fiecare zi. Pentru că atenția va fi pe mine. Iar dacă joc tenisul meu cel mai bun, am o șansă.”

