Simona Halep s-a impus în două seturi, scor 7-6, 6-1, revenind excepțional în primul act al întâlnirii.

Simona Halep, prima reacție după victoria de la Australian Open

Simona Halep a mărturisit că se aștepta la o partidă dificilă și că se bucură că a reușit să-și facă meciul mai ușor în partea secundă.

"A fost un meci greu pentru că am mai jucat împotriva ei acum câteva luni și am ajuns în setul decisiv. Eram pregătită de un meci dur. Sunt fericită că am câștigat această partidă și ma simt excelent să joc aici, în Australia. Cred că în setul secund mi-am găsit ritmul mai bine. Am reușit să o mișc pe teren mai mult, am fost mai puternică și m-am mișcat mai bine", a spus Halep, imediat după meci, pentru Eurosport.