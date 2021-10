Jucătoarea română de tenis Simona Halep, principala favorită, a fost învinsă de estoniana Anett Kontaveit cu 6-2, 6-3, duminică, în finala turneului Transylvania Open (WTA 250), găzduit de BT Arena din Cluj-Napoca şi dotat cu premii totale de 235.238 de dolari.

Jucătoarea de tenis Simona Halep a declarat, duminică seara, după ce a fost învinsă în finala turneului Transylvania Open de estoniana Anett Kontaveit, că îi pare rău că nu a putut câştiga, dar adversara sa a fost prea bună.

"Anett, m-ai zdrobit astăzi, şi ţi s-au deschis porţile către Turneul Campioanelor. Meriţi să fii acolo, ai avut un an foarte bun, dar întâi bucură-te de această victorie pentru că este o zi specială. Eu am avut o săptămână extraordinară după un an foarte dificil. Sinceră să fiu, nu mă aşteptam să joc atât de bine aici. Dar acasă e întotdeauna plăcut pentru că te simţi sigur, te simţi sub control. A fost o plăcere să mă aflu aici, la Cluj, şi să joc finala. Îmi pare rău că nu am putut câştiga, dar Anett a fost prea bună astăzi", a spus Halep la ceremonia de premiere de după finală, la postul DigiSport 2.

"Vreau să mulţumesc echipe mele, am început împreună un drum. Au fost lângă mine, ştiu că nu este uşor, dar sper să muncim în continuare şi să mai avem parte de multe finale de acum încolo. Este primul meu discurs de anul acesta, aşa că vreau să îi mulţumesc şi soţului meu. Mulţumesc că eşti în viaţa mea... de asemenea mulţumesc familiei mele care mă urmăreşte de acasă, sper ca în viitor să îi am pe toţi în loja mea la următoarele finale", a adăugat ea.

Halep a avut un mesaj şi pentru fanii români care nu au putut fi prezenţi în tribune ca urmare a restricţiilor impuse de autorităţi în contextul pandemiei de coronavirus: "Îmi pare rău că nu aţi fost alături de noi astăzi şi pe parcursul acestei săptămâni. Este trist fără spectatori, dar ştiu că aţi fost în faţa televizoarelor şi ne-aţi susţinut pe noi, româncele. Am simţit energia voastră. Este o plăcere să joc şi să fiu prezentă la acest turneu în ţara noastră. De ce nu, sper să mai joc finale şi să mai câştig trofee aici, acasă".

Kontaveit (25 ani, 14 WTA), a doua favorită a turneului, a obţinut victoria după o oră şi 10 minute, iar acest succes i-a asigurat calificarea la Turneul Campioanelor.

Pentru Simona Halep (30 ani, 18 WTA) a a fost prima sa finală din acest an şi a 40-a din carieră la simplu, 22 câştigate şi 18 pierdute.

Halep a primit un cec de 16.398 de dolari şi 180 de puncte WTA, în timp ce Kontaveit s-a ales cu 29.200 de dolari şi 280 de puncte WTA.