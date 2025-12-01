Atac în vestiar: ghete „pline de spumă” și arsuri severe

Fotbaliștii s-au pregătit pentru un antrenament obișnuit, însă la scurt timp după ce și-au încălțat ghetele, au început să acuze dureri intense și senzații de arsură. Martorii au relatat pentru Tgcom24 că încălțările „scoteau spumă”, iar unii dintre sportivi prezentau bășici și leziuni vizibile pe piele.

Șase jucători au necesitat imediat îngrijiri medicale și au fost transportați la spital, unde medicii au diagnosticat arsuri care vor necesita între 5 și 10 zile de tratament.

Autoritățile au ridicat ghetele pentru expertiză

Carabinierii au confiscat ghetele jucătorilor pentru analize de laborator, în încercarea de a identifica exact substanța folosită și modul în care aceasta a ajuns în vestiar. Familiile sportivilor au depus deja primele plângeri, iar ancheta este în plină desfășurare.

Situația este cu atât mai alarmantă cu cât acest atac survine la doar câteva săptămâni după un alt episod grav: în noaptea de 9 spre 10 noiembrie, două dube ale clubului folosite pentru deplasarea jucătorilor au fost incendiate.

Comunitatea locală este profund afectată, iar clubul se confruntă cu tot mai multe semne de întrebare privind motivele și autorii acestor atacuri.

În timp ce cercetările continuă, autoritățile și locuitorii se tem că aceste incidente ar putea marca o escaladare periculoasă a actelor de vandalism ce vizează clubul. Deocamdată, nu există informații clare privind identitatea făptașilor sau motivele din spatele acestor acțiuni.