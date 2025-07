Ceremonia religioasă, care a avut loc în biserica parohială din orașul natal al fraților, a durat aproximativ o oră și a fost marcată de momente de profundă emoție. Străzile din apropiere au fost împânzite de localnici, prieteni și fani, care au venit să-și arate respectul pentru cei doi.

Printre cei prezenți la funeralii s-au numărat colegii lui Diogo Jota de la Liverpool: Virgil van Dijk, Andy Robertson, Cody Gakpo și Ryan Gravenberch, dar și noul antrenor al clubului, Arne Slot. Solidaritatea din vestiarul "cormoranilor" a fost completată de prezența unor foști coechipieri importanți, precum James Milner și fostul căpitan Jordan Henderson.

De asemenea, nume importante din fotbalul portughez și internațional au ținut să fie prezente: André Villas-Boas, președintele FC Porto, Roberto Martinez, selecționerul actual al Portugaliei, dar și Fernando Santos, fostul selecționer, și cunoscutul agent Jorge Mendes, care l-a reprezentat pe Diogo Jota de-a lungul carierei.

Un gest deosebit a venit din partea mijlocașului Ruben Neves, care a călătorit din SUA, unde evoluează pentru Al-Hilal, imediat după participarea la un meci din Cupa Mondială a Cluburilor. Acesta s-a numărat printre cei care au purtat sicriul prietenului său.

Drumul către cimitir a fost străbătut de o mulțime tăcută, care și-a exprimat durerea în lacrimi, aplauze și rugăciuni. Gondomar, orașul în care Diogo și André au crescut și unde au fost întotdeauna iubiți și respectați, s-a oprit în loc pentru a-și onora fiii.

Pierderea celor doi frați a lăsat un gol imens nu doar în familie, ci și în lumea sportului. Cu toții își vor aminti nu doar de talentul lui Diogo pe teren, ci și de umanitatea și legătura profundă care îi unea pe cei doi frați.

